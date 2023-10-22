Перечислены привычки, разрушающие поджелудочную железу

Курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание - основные привычки, которые ведут к нарушениям работы поджелудочной железы. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова, передает Day.Az.

"Алкоголь - виновник 70% случаев хронического панкреатита. Для его развития достаточно всего 60-80 мл чистого этилового спирта в сутки. Ускоряет развитие панкреатита курение. Это вредная привычка повышает риск патологии в среднем в 3 раза, а в сочетании с алкоголем она разрушает поджелудочную железу гораздо быстрее", - объяснила медик.

По словам врача, высококалорийное питание, избыточное потребление насыщенных жиров, рафинированных углеводов приводит к каскаду воспалительных реакций в поджелудочной железе с развитием инсулинорезистентности (снижение чувствительности тканей к действию инсулина), истощении клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, который отвечает за постоянный уровень глюкозы в крови, и развитию сахарного диабета.

"К вредным привычкам также относится бесконтрольный прием лекарственных препаратов без назначения лечащего врача, которые негативно воздействуют на поджелудочную железу и повышают риск развития панкреатита. К таким лекарственным препаратам относятся: сульфаниламиды, тетрациклин, метилдопа, эстрогены, вальпроевая кислота, фуросемид, азатиоприн, 6-меркаптопурин и др. Правильное функционирование поджелудочной железы напрямую зависит от вашего образа жизни", - резюмировала она.