Ученые рассказали о сроках разработки вакцин, защищающих от коронавируса и гриппа
Российские комбинированные вакцины, которые защищают одновременно от гриппа и коронавирусной инфекции, могут появиться уже в 2024-2025 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим такие препараты, в том числе отечественные, которые будут одновременно защищать от гриппа и от ковида, в 2024-2025 году", - уточнил Лиознов.
С заявлением ученый выступил в ходе пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ,
В настоящий момент точные сроки окончания разработки, защищающей сразу от COVID-19 и гриппа, не приводятся.
До этого эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что новый штамм "пирола" имеет защиту от старых антител. По словам собеседника, данная разновидность COVID-19 по своим характеристикам напоминает предыдущие варианты вируса
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