Как облегчить симптомы гриппа: 3 целебных настоя

Многие люди предпочитают сочетать медикаментозное лечение, назначенное врачом, с натуральными средствами, чтобы облегчить симптомы гриппа и простуды. Такой подход позволяет избежать чрезмерного потребления лекарств и улучшить самочувствие безопасным образом. Для этих целей отлично подойдут некоторые настои, о которых мы подробно расскажем далее.

Когда у нас грипп и мы пьем горячий напиток с приятным вкусом и ароматом, это приносит нам облегчение, причем как на физическом, так и на психологическом уровне. Мы начинаем чувствовать себя лучше.

Что такое грипп?

Грипп - это заболевание, которое вызвано группой вирусов, известных как вирусы гриппа. Существует три типа вирусов гриппа: А, В и С. Большая часть эпидемий гриппа связана с вирусом типа A, в то время как тип B приводит к менее обширным эпидемиям и более мягкому течению заболевания. Что касается типа C, он менее распространен, а болезнь, вызванная им, проходит достаточно быстро.

Вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем, обычно посредством выделений при чихании и кашле. Таким образом, это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему и проходит с такими симптомами, как:

- кашель

- лихорадка

- общее недомогание

- головная боль

- боль в горле

- насморк

- желудочно-кишечные расстройства

Даже если заболевание проходит в легкой форме, оно может давать осложнения. Фактически грипп может быть опасным для пожилых людей или пациентов с хроническими, респираторными или другими заболеваниями.

Как предотвратить грипп?

Мы можем предложить вам несколько советов, чтобы предотвратить эту болезнь, столь распространенную в зимние дни. Систематическое потребление витамина С полезно для укрепления нашей иммунной системы. Таким образом мы можем подготовить наш организм к борьбе с различными инфекционными микроорганизмами.

Кроме того, существует вакцина против вируса гриппа. Ее особенность в том, что она должна синтезироваться ежегодно с инактивированными вирусами в зависимости от типа или типов вирусов, которыми были вызваны эпидемии прошлой зимы. Вакцинирование особенно рекомендуется людям, находящимся в группе риска, например, пожилым людям старше 65 лет, имеющим хронические респираторные заболевания или медицинскому персоналу.

Эффективность данной вакцины составляет 50-80%. Протоколы вакцинации обычно начинаются в период с сентября по ноябрь, в зависимости от появления первых случаев заболевания и скорости распространения вируса.

Иногда также удается предотвратить грипп с помощью какого-либо противовирусного препарата. Эти типы лекарств работают лучше всего, если человек начинает принимать их сразу после того как заболеет, то есть в течение двух дней со дня начала заболевания.

Как облегчить симптомы гриппа?

Ниже мы предлагаем вашему вниманию 3 настоя, которые вы можете использовать в качестве дополнения к традиционному лечению. Они могут помочь облегчить некоторые проявления гриппа и улучшить ваше самочувствие в те дни, когда его симптоматика особенно выражена.

1. Настой бузины

Благодаря содержанию витамина С этот настой является хорошим союзником для облегчения симптомов гриппа, которые были описаны выше. Витамин С укрепляет иммунную систему и обладает антиоксидантными свойствами.

Кроме того, бузина содержит самбунигрин, активное вещество, которое обладает большой противовоспалительной силой, что делает его полезным для смягчения общих симптомов гриппа. Также в ее состав входит другое активное вещество, известное как самбуцин. Оно способствует выведению жидкости из организма, а вместе с ней - токсинов и болезнетворных микроорганизмов.

Однако бузины следует избегать во время беременности и кормления грудью. Ее цветы и спелые плоды нетоксичны, однако другие части растения, такие как стебель, кора, корни, листья и незрелые плоды, могут быть опасными.

2. Чай с лимоном поможет облегчить симптомы гриппа

ак и в случае с бузиной, лимон содержит большое количество витамина С, очень полезного как для профилактики, так и для лечения инфекционных заболеваний. Помимо этого, он обладает антисептическими свойствами. Его мочегонное действие помогает выводить токсины из организма во время гриппа.

Для его приготовления вам понадобятся:

- стакан кипятка

- пакетик лимонного чая

- свежевыжатый сок одного лимона

- мед по вкусу, чтобы подсластить напиток

3. Чтобы облегчить симптомы гриппа, пейте настой корня имбиря

Этот корень хорошо известен своими полезными для здоровья свойствами. Он обладает противовирусным, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Таким образом, этот настой помогает устранить заложенность носа и боль в горле. Тем не менее важно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать этот настой, так как он может повлиять на эффект фармакологического лечения.

Имейте в виду...

Во время гриппа или простуды важно не пренебрегать хорошими привычками и поддерживать здоровый образ жизни. Сбалансированная диета и обильное питье будут ключом к быстрому выздоровлению и хорошему самочувствию. С другой стороны, крайне важно стремиться к полноценному отдыху для пополнения сил.

Как всегда, при любых сомнениях или осложнениях обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

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