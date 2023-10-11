Назван самый эффективный метод профилактики деменции

Исследователи из Университета Монаша в Австралии установили, что выполнение заданий на остроту ума, например, решение кроссвордов или других головоломок, помогают снизить риски развития деменции больше, чем общение и творческая деятельность. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее считалось, что социальная активность и творчество лучше всего помогают снизить риски возникновения приобретенного слабоумия. Однако текущая работа предполагает, что есть более эффективные способы профилактики деменции в пожилом возрасте.

Авторы проанализировали демографические и медицинские данные более 10 тыс. взрослых в возрасте 70 лет и старше. Как оказалось, у тех, кто регулярно решал задачи на остроту ума, вероятность развития слабоумия была на 9-11% ниже. Творческие увлечения и более пассивные виды деятельности, такие как чтение, снизили риск развития слабоумия всего на 7%.

Исследователи подчеркивают важность активной умственной стимуляции для снижения риска развития деменции у пожилых людей.