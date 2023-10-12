Ученые создали материал для восстановления нервов

Команда междисциплинарных специалистов из Университета Райса создала магнитоэлектрический материал для восстановления нервов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Materials.

Материал состоит из пьезоэлектрического слоя титаната циркония свинца, зажатого между двумя слоями металлических стеклянных сплавов, которые могут быстро намагничиваться и размагничиваться. Технология позволяет преобразовывать магнитные поля в электрическое в 120 раз быстрее, чем другие аналогичные материалы. Авторы предлагают использовать разработку для точной дистанционной стимуляции нейронов. Продемонстрировать это удалось на животной модели мыши. В ходе эксперимента ученые устранили повреждения в седалищном нерве подопытного.

В будущем разработка позволит проводить менее инвазивные процедуры нейростимуляции: вместо имплантации устройства можно будет ввести небольшое количество магнитоэлектрического материала.