Ученые научились распозновать синдром хронической усталости по простому анализу

Международная группа ученых создала тест для определения синдрома хронической усталости (СХУ) по крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advanced Science, метод работает с беспрецедентной точностью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

До сих пор у медиков вызывало трудности выявить синдром хронической усталости. Однако новый простой и доступный тест позволит существенно расширить возможности диагностики. За основу авторы взяли тот факт, что при СХУ нарушается энергетическая функция в клетках. Поэтому в разработанном анализе крови результат определяется по мононуклеарным клеткам периферической крови (иммунные Т-клетки, моноциты и лимфоциты).

В эксперименте специалисты протестировали образцы крови у 61 пациента с СХУ и 16 - без него. Затем данные загрузили в нейросеть, чтобы алгоритм обучился на полученной информации. После чего подход испытали на 2 тысячах клеток 98 пациентов. Система сработала с точностью 91 процент. В дальнейшем команда планирует продолжить оптимизацию теста.