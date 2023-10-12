Найдено объяснение, почему похудевшие со временем снова набирают вес

Исследователи из Йельской медицинской школы установили, что похудевшим людям сложно удерживать вес из-за нарушений в работе мозга, который становится нечувствительным к сигналам сытости. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы объяснили, что у людей с ожирением мозг перестает реагировать на сигналы сытости, поэтому они начинают есть еще больше. После похудения работа мозга не восстанавливается: похудевшие люди все так же не испытывают чувства насыщения и в итоге все равно набирают вес со временем.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые использовали функциональное МРТ, чтобы зафиксировать мозговую активность участников с нормальным весом и с ожирением. В эксперименте проверялось, как мозг реагирует на два вида питательных веществ: сахара и жира. У добровольцев из первой группы употребление сахара и жиров приводило к снижению активности в нескольких областях мозга, участвующих в регуляции чувства голода. У участников из второй группы такой реакции не наблюдалось.

Затем участники с ожирением были записаны на 12-недельную программу похудения, и по ее завершению эксперимент повторили. Ученые надеялись, что с помощью сброса веса удастся обратить вспять отсутствие мозговой реакции, однако отсутствие реакции мозга на сахар и жиры оставалось постоянным.