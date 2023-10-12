Этот напиток очищает почки и предотвращает образование в них камней

Почки - орган, отфильтровывающий токсины, содержащиеся в крови, и способствующий их выведению из организма с мочой. Здоровые почки нормально справляются с этим, но когда нагрузка на них слишком велика, начинаются проблемы.

В такой ситуации часть токсинов и шлаков остается в теле, и они причиняют вред организму. Из-за этого могут возникнуть такие болезни, как почечная недостаточность и мочекаменная болезнь.

В более серьезных случаях страдают и такие жизненно важные органы, как сердце и печень.

Хорошая новость заключается в том, что есть натуральные средства, улучшающие работу печени и облегчающие вывод из организма шлаков и токсинов.

Таким средством является напиток с антиоксидантными и диуретическими свойствами, который несложно приготовить дома.

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Цитрусовый напиток для очищения почек и предотвращения образования камней

Этот натуральный напиток для очищения почек и предотвращения образования в них камней можно приготовить из зеленого лимона, лайма и апельсина.

Он богат фитопитательными веществами и антиоксидантами, и очень хорошо действует на почки.

Поскольку потребление жидкости очень важно для детоксикации организма, этот напиток хорош и в этом плане. В нем очень мало калорий, но много витамина С, минералов и клетчатки.

Напиток действует как диуретик и стимулирует вывод из организма задержанной жидкости и веществ, из которых образовываются камни.

В лимоне, так же как в лайме и апельсине, содержатся цитрусовая и фосфорная кислоты. Эти кислоты способствуют снижению кислотности мочи и играют важную роль в предотвращении образования камней.

Напиток для очищения почек укрепляет также иммунную систему и уменьшает риск возникновения инфекций в мочевыводящих путях.

Как приготовить этот напиток?

Этот напиток не только оздоравливает почки, он также очищает пищеварительную систему и помогает работе печени.

Это также находка для тех, кто не может выпивать необходимое количество воды. Цитрусовые придают напитку чудесный вкус, и пить его гораздо приятнее, чем пить воду.

И наконец, он способствует гидратации организма, помогает сбрасывать вес и улучшает состояние кожи.

Ингредиенты

5 чашек воды (1 ¼ литра)

1 зеленый лимон

1 лайм

1 апельсин

10 листков мяты

1 ложка уксуса или соды (10 г)

Инструкция по приготовлению

Раствори уксус или соду в воде, это поможет продезинфицировать кожуру фруктов.

Нарежь ломтиками лимон, лайм и апельсин.

Брось нарезанные фрукты в кувшин, залей их водой и добавь мяту.

Эта смесь должна постоять два часа, а лучше - всю ночь.

Утром выпей стакан напитка натощак. В течение дня нужно выпить еще два-три стакана.

Это нужно делать в течение недели, затем на две недели сделать перерыв.

Важно!

Этот напиток очень полезен для почек, но чтобы эффект от него был максимальным, нужно следовать определенным рекомендациям.

Диета должна быть здоровой. Нужно уменьшить потребление продуктов, богатых оксалатами, таких как кофе, кока-кола, орехи и какао.

Следует увеличить потребление витамина С. Он не только способствует растворению камней, но и защищает от инфекций мочевыделительную систему.

Хорошо включать в диету чернику, в этой ягоде много антиоксидантов, витаминов и минералов.

Выпивай 8 стаканов воды в день (ее могут заменять разные настои, фрукты и другие продукты, содержащие воду).

Если ты страдаешь какой-либо болезнью почек или принимаешь лекарства, прежде чем пить цитрусовый напиток, проконсультируйся с врачом.

Ичточник: steptohealth.ru