Названы самые уязвимые перед новыми штаммами COVID-19 пациенты

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями являются наиболее уязвимыми перед COVID-19, в особенности перед новыми штаммами, которые могут представлять для них гораздо большую опасность, чем для большинства людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина в беседе с "Известиями".

Влияние коронавируса на онкогематологических больных смогли оценить благодаря появившемуся в 2020 году регистру CHRONOS19. "Это исследование показало ужасающие цифры, особенно ранней летальности онкогематологических пациентов", - рассказала Алешина, добавив, что около 20 процентов больных уходили из жизни в течение первого месяца и причиной тому был в 90 процентах случаев именно COVID-19.

По словам врача, значительное снижение летальности (до 9 процентов) произошло во время активности "омикрона", в том числе потому, что многие пациенты прошли вакцинацию. Противопоказаний к вакцине у онкогематологических больных нет, уточнила она, однако некоторым приходится отсрочить ее из-за активного курса химиотерапии или после трансплантации.

"Если сравнить с уровнем летальности в общей популяции (по данным различных регистров, летальность от COVID-19 во время "омикрона" составляла не более 1 процента), то уровень летальности в 9 процентов среди онкогематологических больных все равно сильно выше - почти в 10 раз. Это говорит о том, что группа онкогематологических пациентов наиболее уязвима по COVID-инфекции", - объяснила гематолог.

Даже несмотря на то, что коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний, для онкогематологических больных она все равно может быть в разы опаснее, чем для других категорий людей.