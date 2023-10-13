Назван неочевидный вред вейпов

Британцы за 2022 год выбросили на свалку 471 миллион мелких электротоваров. Все они, как и крупная электроника, могли быть утилизированы путем переработки, рассказала в своем исследовании некоммерческая организация Material Focus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из полумиллиарда мелких электроприборов, оказавшихся в мусоре, организация насчитала 260 миллионов одноразовых вейпов, 26 миллионов кабелей, 29 миллионов светодиодных и декоративных ламп, а также ламп на солнечных батареях, 9,8 миллиона USB-флешек и 4,8 миллиона портативных вентиляторов. Всего же в стране каждый год выбрасывается более сотни тысяч тонн электрических товаров. Накопленный мусор складируется и, если утилизируется, то путем сжигания или захоронения, что, очевидно, усугубляет климатические проблемы.

Запчасти использованных мелких электроприборов произведены из меди, лития и нержавеющей стали, которым можно подарить вторую жизнь. После вторичной переработки они могут быть использованы в ветряных турбинах, медицинских приборах и электромобилях.

По данным Material Focus, британцы каждую секунду покупают 16 мелких электроприборов. Дома у жителей Соединенного Королевства без дела лежат 880 миллионов электроприборов - в среднем это четыре-пять зарядных кабелей, два-три мобильных телефона и столько же пультов дистанционного управления. Воспринимая такие электротовары как одноразовые, только за 2022 год британцы потратили на них более 2,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Согласно результатам опроса компании, ежегодно британец приобретает в среднем девять мелких электроприборов - в мусорном контейнере оказывается восемь из них. Чаще всего жители страны избавляются от мини-колонок, ручных пылесосов и шагомеров.