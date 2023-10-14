Почему растут «косточки» на ногах

Многие порой предпочитают переходить на более легкую, открытую обувь, поэтому чаще всего начинают замечать, что на стопе появились те или иные изменения. Среди самых распространенных - так называемые "косточки" на ногах, или Hallux valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы).

Об этом "Газете.Ru" рассказал травматолог-ортопед, заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркино ("КИТ") Рашид Бельхамиди, передает Day.Az.

По словам врача, у любой деформации, в том числе и выпирающей "косточки" на большом пальце стопы, всегда есть причина.

"Обычно Hallux valgus развивается на фоне поперечного плоскостопия и чаще всего у женщин, поскольку это заболевание связано с гормональной перестройкой. Есть три периода, когда может усилиться образование и рост "косточек": пубертатный, беременность и постменопауза", - заявил он.

Кроме этого, есть системные заболевания, для которых характерно образование узелков, так называемых "костных шишек" на кистях рук и на стопах.

"Среди них, в частности, ревматоидный артрит - заболевание, при котором иммунная система разрушает мелкие суставы, деформируя их и образуя узелки Гебердена и Бушара (костные разрастания на фалангах пальцев). А также подагра - метаболическое заболевание, при котором происходит накопление кристаллов мочевой кислоты в суставах, что увеличивает их в объеме. Зачастую это связано с генетической предрасположенностью, нарушением метаболизма, чрезмерным употреблением алкоголя или болезнью почек", - отметил ортопед.

Часто вальгусная деформация стоп также встречается у людей, профессионально занимающихся балетом, художественной гимнастикой или фигурным катанием. У балерин и гимнасток к появлению "косточек" приводит перегрузка переднего свода стопы из-за хождения на полупальцах, у фигуристов - особенности конфигурации конька.

Основным показателем является угол смещения первого пальца. В зависимости от этого различают 4 степени вальгусной деформации стопы: до 20% - первая стадия, при которой может отмечаться набухание с внешней стороны большого пальца стопы, но болезненных ощущений нет; более 50% - четвертая стадия, когда "шишка" становится настолько большой, что первый палец практически полностью перекрывает соседний. Боль ощущается не только при ходьбе, но и в моменты отдыха.

"Чтобы стопы были здоровыми и красивыми, нужно очень ответственно подходить к выбору обуви, стоит минимизировать хождение на каблуках либо в обуви с нефиксируемой нестабильной подошвой (вьетнамки, угги). Также достаточно эффективным методом профилактики вальгусной деформации большого пальца стопы является использование индивидуальных ортопедических стелек", - рекомендовал врач.