Врач рассказала, как восстановить силы после простуды

Терапевт Екатерина Кашух рассказала, что вернуть силы после простуды помогут спорт, снижение уровня стресса и самомассаж, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кашух, для восстановления сил после болезни важно следовать указаниям врача, чтобы она не осталась недолеченной. После выздоровления для восстановления работоспособности полезно постепенное возвращение к физическим нагрузкам, самомассаж конечностей, шеи и плечей, а также снижение стресса с помощью медитации и дыхательных практик. Также терапевт призвала не забывать о витаминах, особенно витамине C, а также употреблять достаточное количество воды.

До этого стало известно, что Минздрав РФ намерен убрать рекомендации по назначению антибиотиков при ОРВИ.

В министерстве предлагают полностью отказаться от назначения антибиотиков широкого спектра действия при ОРВИ. В новой редакции проекта чиновники от здравоохранения прописали только рекомендации по назначению антивирусных препаратов и существенно расширили их список по сравнению с тем, что было в предыдущем приказе.