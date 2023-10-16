Ученые разработали робота для нейрохирургических операций

Ученые из Бостонской детской больницы создали нейрохирургического робота, который управляется через джойстик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы описаны в журнале Science Robotics.

Робот имеет две конечности-"руки", которые могут разрезать опухоли, придерживать место разреза и всасывать излишки жидкостей и тканей. Устройство обладает дистанционным управлением. В ходе испытаний двое нейрохирургов смогли удалить опухоль на модели четырехмесячного младенца быстрее, чем при использовании ручных инструментов, а также без давления на близлежащие ткани мозга.

Кроме того, разработка позволяет работать с внеплановыми ситуациями, например, устранить внезапное кровотечение и отследить наличие остатков злокачественного новообразования.

Робота планируют использовать для удаления крупных васкуляризированных опухолей и кист, для лечения гидроцефалии (скопления спиномозговой жидкости в мозге), а также для трансуретральных эндоскопических процедур при устранении опухолей мочевого пузыря.