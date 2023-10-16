Ортопед назвал возможные причины хруста суставов

Суставы у человека могут хрустеть из-за воспаления сухожилий, артрита или артроза.

Об этом рассказал травматолог-ортопед Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Николай Субботин.

Так, по словам эксперта, хруст суставов может указывать на начинающееся заболевание, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во всех суставах есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает их, пояснил эксперт. Эта же жидкость содержит газы в виде пузырьков, которые при движении могут лопаться.

Специалист также пояснил, что часто причиной хруста является гипертрофия или увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует жидкость.

Однако Субботин добавил, что если хруст сопровождается болью, то необходимо оперативное лечение.

Кроме того, сустав может хрустеть из-за тенденита, или воспаления сухожилий тканей, которые проходят вдоль сустава.