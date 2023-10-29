Психолог назвал признаки не пройденной сепарации от родителей

Основные признаки не пройденной сепарации от родителей назвал в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. По его словам, некоторым людям до самой старости не удается сепарироваться от родственников, что негативно влияет на многие аспекты жизни, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

Психолог пояснил, что человек не сепарировался, если собственная семья находится для него на втором месте после родительской и если в отношениях с людьми он пытается всегда доказать свою независимость. Кроме того, это проявляется в частом разочаровании людьми, которые не соответствуют ожиданиям, а также в повторении сценария жизни родителей.

"Вы годами "ищете себя"", не можете понять, чего хотите по жизни, делаете выборы под влиянием родительских установок и не понимаете, какие из них вам подходят, а какие нет. Вам важно одобрение окружающих; в критике вы слышите фразу "ты плохой (плохая)", и у вас опускаются руки", - продолжил специалист.

Такие люди, по его словам, часто чувствуют собственное бессилие и неудачи с карьерой, им не удается достигать высот в любом деле и быть счастливыми в романтических отношениях из-за детского поведения. Помимо этого, у таких людей часто возникают проблемы с собственными взрослеющими детьми, так как они не могут отдать им ответственность точно так же, как в свое время не взяли ее у своих родителей.