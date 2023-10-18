Медики выяснили, как холод влияет на развитие деменции

Ученые из Кельнского университета установили, что холод способствует более здоровому старению организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда изучала, как именно низкие температуры влияют на клетки организма. В рамках своей работы они провели ряд экспериментов с выращенными в пробирке клетками человека и нематодой Caenorhabditis elegans - он часто применяется для моделирования различных нейродегенеративных заболеваний. В частности ученые проанализировали боковой амиотрофический склероз и болезнь Хантингтона, которые в основном появляются в пожилом возрасте.

Оба эти заболевания затрагивают нервную систему человека и ведут к ее деградации. Так, боковой амиотрофический склероз вызывает смерть нервных клеток, ответственных за работу мышц. В результате развивается мышечная слабость, параличи. Болезнь Хантингтона характеризуется хореическими гиперкинезами (беспорядочные, непроизвольные движения), психическими нарушениями и прогрессирующей деменцией.

Оба недуга провоцируют накопление паталогических белковых агрегаций, которые вызывают воспаление в головном мозге и приводят к смерти нейронов. Как оказалось, низкие температуры разрушают эти белки, снижая риски возникновения не только вышеназванных нейродегенеративных заболеваний, но и болезней Альцгеймера и Паркинсона.