Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

Японские ученые из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после контакта человека с источником заражения. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы специалисты использовали метод измерения скорости частиц с помощью высокоскоростной камеры и лазерный лист. Эксперименты имитировали разные жизненные ситуации, скорость перемещения людей, учитывалось и то, насколько хорошо вентилируется помещение.

Выяснилось, что пиковый риск заражения COVID-19, гриппом и другими похожими заболеваниями приходится на первые пять секунд после контакта с источником заражения. Это касается и открытых пространств, и закрытых помещений.

По мнению ученых, меры предосторожности, принятые в первые пять секунд после контакта, практически сведут на нет риск заражения. В частности, специалисты предлагают задержку дыхания и соблюдение дистанции не менее одного метра.