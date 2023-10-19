Определен потенциально регенерирующий сердце механизм

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили механизм, который может способствовать созреванию клеток сердечной мышцы, полученных из стволовых клеток человека. Результаты исследования, опубликованные в журнале Circulation, потенциально могут привести к созданию новых методов лечения заболеваний сердца путем его регенерации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистами был обнаружен регулятор сплайсинга РНК под названием RBFox1, который значительно чаще встречается в клетках сердца у взрослых, чем у новорожденных. Сплайсингом РНК называется процесс, при котором происходит вырезание некоторых нуклеотидных последовательностей в молекуле РНК, содержащей информацию о структуре белка, и сшивание оставшихся фрагментов в зрелую матричную (информационную) РНК.

По словам ученых, открытие представляет собой первое свидетельство того, что контроль за сплайсингом РНК играет жизненно важную роль в созревании клеток сердца после рождения. Хотя одного только RBFox1 может оказаться недостаточно для того, чтобы превратить клетки сердечной мышцы у эмбриона в клетки взрослого организма, результаты указывают на существование РНК-сети, которая может стимулировать процесс созревания.

Трансформация клеток сердечной мышцы от появления до достижения ими полной зрелости включает в себя значительные изменения в структуре, функциональности и физиологических свойствах. Точная механика, связывающая сплайсинг РНК, опосредованный с RBFox1, с созреванием клеток, требует дальнейшего изучения, однако авторы полагают, что модуляция сплайсинга может помочь разработке методов регенеративной терапии сердца.