Прорыв в лечении рака

Ученые из Университета Питтсбурга (Pitt) успешно протестировали противораковое лекарство, активирующее иммунитет для борьбы с опухолью двумя разными способами: на лечение ответили 34% пациентов с устойчивыми опухолями. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Одна из задач иммунитета - борьба с регулярно возникающими в теле раковыми клетками. Однако опухоли имеют множество стратегий для уклонения от иммуной системы. В последние годы иммунотерапия, направленная на устранение этих тактик и активацию иммунитета, стала прорывом в лечении рака. В основном для этого используются препараты, блокирующие белки PD-1 и LAG-3. В новом исследовании ученые протестировали моноклональное антитело теботелимаб, которое блокирует обе эти молекулы.

В эксперименте, который спонсировала компания-разработчик MacroGenics теботелимаба, приняли участие 269 пациентов с раком, который не реагировал на другие методы лечения. Среди опухолей были рак яичников, молочной железы, головы и шеи, шейки матки и лимфомы. После лечения новым препаратом размер опухоли уменьшился у 34% участников.

Затем ученые включили в исследование еще 84 пациента с поздними стадиями HER2-положительного рака. Они получали теботелимаб в сочетании с маргетуксимабом - одобренным препаратом для лечения HER2-положительного рака. Уровень ответа на лечение у них составил 19%, что, по словам авторов, было впечатляющим, учитывая, что ранее у этих пациентов этот показатель был близок к 0%.

Авторы отметили, что новый препарат может быть лучше, чем два отдельных лекарства для блокирования белков PD-1 и LAG-3. Когда используются два препарата, они могут связаться с разными иммунными клетками: в результате в одних будет заблокирован только PD-1, а в других - только LAG-3. Теботелимаб же сразу блокирует оба белка.