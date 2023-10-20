Врач-диетолог назвала неожиданное свойство шаурмы

Шаурма определенного состава поможет набрать мышечную массу, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, на необычное свойство популярного фастфуда она указала в интервью российским СМИ.

Круглова обратила внимание на то, что для роста мышц необходимо есть достаточное количество белка, содержащего все ценные аминокислоты. Нестандартным источником протеина, по ее мнению, будет включение в рацион шаурмы с мясом птицы.

"Шаурма из цельнозернового лаваша, с большим количеством мяса птицы, овощей, зелени - не стесняйтесь добавлять листья салата, огурцы, помидоры, зелень - станет полноценным приемом пищи для людей, следящих за фигурой, набирающих мышечную массу", - сказала она.

Для того чтобы шаурма стала еще полезнее, во время приготовления майонез и любые другие жирные соусы можно заменить на обогащенный белком греческий йогурт, подсказала диетолог.