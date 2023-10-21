Ученые назвали способ снизить риск развития рака и деменции

Ученые из Лестерского университета заявили, что быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Science Direct, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 391 652 пациента. Данные о них были взяты из британского хранилища биологических образцов. Ученые наблюдали за испытуемыми более 12 лет. Ученые выяснили, что существует связь между регулярной ходьбы и снижением риска развития онкологических заболеваний.

У женщин, которые на постоянной основе быстро передвигались пешком, вероятность ухода из жизни из-за рака была на 26 процентов ниже. В свою очередь, для мужчин ходьба снижала риск на 29 процентов.

Один из авторов исследования, доктор Джонатан Голдни предположил, что быстрый темп ходьбы может повысить работоспособность кардиореспираторной системы. Он пояснил, что это способность организма усваивать кислород и доставлять его к мышцам и органам.

Помимо этого, исследование показало, что быстрая ходьба способна уменьшить вероятность развития слабоумия (деменции) на 71 процент для обоих полов. Под быстрой ходьбой подразумевается передвижение со скоростью около 6,4 километра в час.