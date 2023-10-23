Найдено удобное средство от храпа и апноэ

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что чрескожная электростимуляция облегчает синдром апноэ во сне и может стать альтернативой СИПАП-терапии, от которой из-за неудобства отказываются многие пациенты с храпом. Исследование опубликовано в журнале eClinical Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Синдром обструктивного апноэ сна - состояние, которое сопровождается храпом и остановкой или ухудшением дыхания во сне из-за спадения дыхательных путей. При этом снижается кровоснабжение организма, ухудшается сон и увеличивается сердечно-сосудистый риск. Для решения этой проблемы пациентам обычно назначают аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП). По оценкам, в течение трех месяцев 75% пользователей терапии прекращают ее использовать. Во многом это связано с неудобством: человек должен всю ночь спать в специальной маске, подключенной к аппарату.

В новом исследовании ученые выяснили, что стимуляция подъязычного нерва электрическими токами может значительно улучшить дыхание во сне. В эксперименте, который проводился с 2018 по 2023 год, приняли участие 56 мужчин и женщин, страдавших апноэ во сне. Процедуру сравнивали с обычной СИПАП-терапией.

Через три месяца ученые оценили эффективность лечения. Они наблюдали улучшение беспрепятственного дыхания во сне и заметное снижение дневной усталости. Были и побочные эффекты: у одного пациента - легкие головные боли, а у нескольких других - незначительное раздражение кожи в месте прикрепления электродов к коже.

Аппарат для чрескожной электростимуляции (TENS) имеет небольшие размеры и работает от аккумулятора. При процедуре слабые электрические токи воздействуют на нервы, что помогает снизить боль, например, при аномалиях височно-нижнечелюстного сустава, во время родов и при артрите.

Перед сном пользователи прикрепляли электроды, встроенные в липкие подушечки, к основанию шеи и верхней части спины. Авторы предположили, что электрическая стимуляция сможет увеличить активность мышц во время сна, которые отвечают за поддержание дыхательных путей открытыми.

Процедура была менее эффективна для пациентов с высоким ИМТ и большим обхватом шеи, который ухудшал проникновение электрических импульсов. Такие пациенты по-прежнему могут обращаться к СИПАП-терапии, отметили ученые. Кроме того, всем людям с апноэ стоит начать именно с нее. Новый метод лечения станет альтернативой для тех, кто не может переносить СИПАП-терапию.