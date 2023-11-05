Иммунолог назвал способы обезопасить себя от коронавируса

Вакцина, по-прежнему, остается хорошим вариантом профилактики, так как защищает от тяжелого течения COVID-19, госпитализации, летальных исходов, сообщил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. Этот и другие способы обезопасить себя от коронавируса он назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Помимо вакцинации специалист рекомендовал дистанционный или смешанный формат работы или учебы и предостерег от езды на общественном транспорте в час пик. В периоды повышенной заражаемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом он посоветовал сократить количество выходов на улицу. А тем, у кого не получается остаться дома, напомнил об эффективности ношения масок. По словам Крючкова, в зимний период также актуально проветривание. При этом не обязательно находится в помещении, на время проветривания его можно покинуть, отметил он.

"Есть интересное японское исследование. Их данные говорят о том, что если человек рядом чихнул, нужно отойти от него и задержать дыхание на 5 и более секунде. По их моделям, это может обезопасить. Это логично, скорее всего, так и есть, но доказательств, с моей точки зрения, недостаточно", - поделился иммунолог.

Кроме того, врач призвал отказаться от контактов с пожилыми людьми и людьми с тяжелыми хроническими заболеваниями в окружении, если вы вернулись из отпуска или мероприятия, где происходило интенсивное взаимодействие с малознакомыми людьми. Следует ограничиться от очного общения, по его словам, и в случае любых проявлений ОРВИ, так как это может быть COVID-19. "И должно быть особенное внимание к детям, потому что они могут заражаться, относительно легко переносить и в семью эту инфекцию заносить", - заключил собеседник "Ленты.ру".