Обнаружен способ усилить иммунный ответ против рака

Ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) обнаружили способ усилить иммунный ответ против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе испытаний на мышах, которым ввели человеческие клетки рака крови, специалисты заметили, что мембранный белок CMTM6 увеличивает экспрессию CD58, тем самым улучшая иммунный ответ против опухоли. CD58 - молекула, которая при связывании с рецептором в иммунной клетке усиливает активацию иммунных Т-клеток. Если связывание CD58 с ее рецептором блокируется, то иммунный ответ против многих видов рака не подавляется.

Дополнительные испытания на клетках человека показали, что более высокая экспрессия CMTM6 или CD58 значительно увеличивала иммунный ответ на иммунотерапию. В будущем команда планирует изучить возможность корректировки экспрессии рассмотренных белков в лабораторных экспериментах. В конечном итоге это позволит улучшить эффективность иммунотерапии рака.