Врач назвала опасные привычки, разрушающие печень

Печень обладает высокой способностью к регенерации благодаря особенностям своего строения, однако способности восстановления и заживления не безграничны. Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог "СМ-Клиника" Наталья Панина рассказала "Газете.Ru" о привычках, разрушающих печень, передает Day.Az.

Первая причина - лишний вес.

"Само по себе ожирение является благоприятным фоном для развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. Жир, который откладывается в клетках печени, повреждает их. Ожирение ведет к развитию не только воспаления печени, но в некоторых случаях может привести к циррозу, утяжеляет течение других заболеваний", - объяснила врач.

К повреждениям печени также могут привести лекарственные поражения. По словам Паниной, лечение по любому поводу должен назначать только врач.

"БАДы, неразумный прием витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов, даже просто парацетамол может привести к токсическому гепатиту", - отметила гастроэнтеролог.

Неблагоприятным для печени является и алкоголь.

"Безопасных доз алкоголя для печени нет. Опасными считаются дозы более 40 г этанола для мужчин, более 20 г - для женщин. Регулярный прием алкоголя приводит к алкогольной болезни печени, финалом которой может быть цирроз", - уточнила она.

Опасна для печени и богатая животным жиром пища, трансжиры, основной источник которых - это фастфуд. Они способствуют повышению "плохого" холестерина, что чревато проблемами с печенью и сердечно-сосудистой системой. А также повышенное количество фруктозы.

"Особенно, если ее источником являются подсластители в безалкогольных напитках. Да и излишек любых простых углеводов способствует развитию жировой болезни печени", - заявила врач.

Воспаление в печени может также провоцировать избыточный бактериальный рост в кишечнике.

"Такому состоянию способствует бесконтрольный прием антибиотиков, нерациональное однообразное питание, недостаток пищевых волокон в рационе", - отметила гепатолог.