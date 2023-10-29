Врач назвал неочевидные причины ухудшения слуха

Врач-терапевт Мартин Скурр перечислил неочевидные причины ухудшения слуха. В их числе неправильная чистка ушей, образование серных пробок и инфекции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснил, что скопление ушной серы - одна из основных причин ухудшения слуха. Сера выделяется железами кожи, выстилающими слуховой проход. Она действует как защитный барьер против микробов и микрочастиц мусора. По мере накопления ушная сера постепенно мигрирует к наружной части уха, откуда ее легко удалить с помощью ватной палочки. У некоторых людей сера не может свободно продвигаться наружу и закупоривает слуховой проход. Скурр рекомендует ежегодно посещать лора в качестве меры профилактики и для устранения излишков серы.

Другая причина ухудшения или даже потери слуха - это инфекции. Они могут проникнуть в организм вместе с водой, попавшей в ухо. В теплой, влажной среде бактерии и вирусы начинают стремительно развиваться, что может привести к отечности и болезненным ощущениям.

Также терапевт отметил, что многие люди самостоятельно пытаются очистить закупоренные ушные проходы подручными средствами - с помощью ватных палочек, скрепок. Такие действия очень опасны, поскольку острые предметы могут повредить барабанную перепонку. Это тонкая, непроницаемая для воздуха и жидкости мембрана, разделяющая наружное и среднее ухо. Барабанная перепонка после такого вмешательства не всегда заживает должным образом, что приводит к долговременному нарушению слуха.