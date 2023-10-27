Развеян распространенный миф о хрусте в суставах

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял популярный миф о хрусте в суставах. Специалист назвал эту распространенную привычку нормой и отметил, что она не вредна для суставов. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В студии телепрограммы гостья предположила, что хруст в суставах не является нормой. В ответ Агапкин опроверг это заблуждение и заявил, что привычка хрустеть суставами не вредит здоровью. "На самом деле, хруст - это норма, так как является высвобождением растворенных в суставной жидкости газов", - объяснил врач.