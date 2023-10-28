Зависимость от кофеина: натуральные средства, чтобы побороть ее

Кофе воздействует непосредственно на мозг, вызывая состояние бодрствования. Этим он обязан тому, что стимулирует центральную нервную систему. В свою очередь, это может сформировать зависимость от кофеина. То есть при отказе от содержащих его напитков вы будете испытывать настоящий абстинентный синдром.

Данный синдром может вызывать сонливость, раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, а также депрессивное состояние. Далее мы поделимся с вами домашними средствами, которые помогут преодолеть зависимость от кофеина без негативных последствий.

Почему вам стоит преодолеть зависимость от кофеина?

Отказ от избыточного употребления кофеина принесет много пользы. Например, это поможет вам похудеть. Ведь напитки, содержащие кофеин, являются "пустыми калориями" и способствуют накоплению жировых запасов.

Еще одним преимуществом отказа от кофе является снижение частоты эпизодов желудочного рефлюкса (если такая проблема вас беспокоит). Ведь кислотность кофе связана с пищеварительным дискомфортом, несварением желудка, а также дисбалансом кишечной флоры. И последний положительный момент, который стоит здесь упомянуть, - это снижение стресса. Ведь кофеин повышает уровень катехоламинов - нейрогормонов, связанных со стрессом. Самый известный из них - адреналин.

Лучшие домашние средства, которые помогут преодолеть зависимость от кофеина

Для того чтобы полностью отказаться от кофеина и при этом не страдать от дискомфорта, вызванного синдромом отмены, рекомендуем постепенно снижать его потребление. Например, на 25%. Так, понемногу вы сведете его количество в вашем рационе к нулю.

В свою очередь, эти продукты помогут вам быстрее преодолеть зависимость от кофеина.

1. Кокосовая вода

Жидкость, которая содержится в кокосовом орехе, - питательный и очень полезный напиток. В ее состав входят энзимы, которые позволяют очистить организм, а также электролиты, которые являются источником энергии и восполняют запас питательных веществ.

Также этот натуральный напиток придает сил и позволяет избавиться от заторможенности тела и разума. Он помогает бороться с усталостью, вызванной отказом от кофеина.

Можно сказать, что кокосовая вода - естественная альтернатива спортивным напиткам с электролитами. Она прекрасно восполняет водный баланс и при этом борется с такими симптомами, как тошнота, дискомфорт и тяжесть в желудке.

2. Пребиотики

С одной стороны, они способствуют росту полезной кишечной микрофлоры, улучшая здоровье желудочно-кишечного тракта. Кроме того, пребиотики стимулируют иммунную систему и таким образом помогают очистить организм от токсинов. Все это очень полезно для борьбы с симптомами синдрома отмены кофеина.

С другой стороны, пребиотики помогают очистить кишечник от отходов пищеварения. Два хороших примера таких продуктов - это йогурт и соевое молоко. Существуют также пищевые добавки с пребиотиками, которые дают тот же эффект.

3. Чай с имбирем

Его любят за приятный аромат и пряный вкус. Но этим польза данного напитка не исчерпывается. Ведь имбирный чай является натуральным средством для улучшения пищеварения. Он помогает лучше расщеплять пищу, поступающую в желудок. Еще одним преимуществом является то, что он помогает регулировать уровень сахара в крови, а потому позволяет поддерживать концентрацию внимания в течение длительных периодов времени.

Немаловажным свойством имбирного чая является то, что он позволяет регулировать кишечный транзит. Следовательно, он предотвращает еще одно неприятное последствие приема кофеина - расстройство желудка. Помимо этого, такой чай благотворно влияет на память и поднимает настроение.

4. Чай из мяты

Мята обладает множеством полезных свойств. Если вы хотите преодолеть зависимость от кофеина, мятный чай поможет устранить тошноту, головную боль и стресс.

Его регулярное употребление оказывает расслабляющий эффект, помогает успокоиться, когда вы взволнованы, и сосредоточиться, когда, наоборот, заторможены. Советуем пить мятный чай всякий раз, когда вы чувствуете последствия отказа от кофеина.

5. Чай из чеснока

Прежде всего чеснок известен как мощный природный антибиотик. Поэтому чай из чеснока рекомендуют для того, чтобы предотвратить простудные заболевания и в целом укрепить иммунитет. Малоизвестным фактом является то, что чай из чеснока помогает побороть зависимость от кофеина. Как именно? Он оказывает успокаивающий эффект.

Как и пребиотики, чай из чеснока улучшает кишечный транзит естественным образом, а также очищает организм от токсинов, которые могут вызывать болезни. Пейте его два раза в неделю, и скоро вы забудете о кофеине.

6. Чай из ромашки

Это лечебное растение известно всем. Для приготовления чая используют сушеные соцветия ромашки, которые имеют приятный аромат и горьковатый вкус. Ромашка обладает множеством полезных свойств. Вот лишь часть из них: она улучшает пищеварение, борется с метеоризмом, обладает седативным, тонизирующим и спазмолитическим действием.

Настой ромашки избавляет тело и разум от стресса, снимает беспокойство. Поэтому при отказе от кофеина стоит пить его чаще.

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