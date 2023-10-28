Ароматерапия улучшила память на 226 процентов

Команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвине (США) обнаружила, что ароматерапия натуральными эфирными маслами способна улучшить когнитивные способности на 226 процентов по сравнению с контрольной группой. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В работе приняли участие 43 человека в возрасте от 60 до 85 лет. Их случайным образом разделили на группы, где одной предоставили картриджи с высокой концентрацией эфирных масел, а другой, контрольной группе, с незначительным количеством ароматического вещества. Среди отдушек были масла розы, апельсина, эвкалипта, лимона, перечной мяты, розмарина и лаванды. Диффузоры после установки распространяли различный аромат в течение двух часов каждую ночь в течение шести месяцев, а раз в неделю запах менялся. В начале и конце наблюдения участников оценили с помощью МРТ, также им провели нейропсихологическое тестирование.

Авторы заметили, что у людей из группы, вдыхающей масла высокой концентрации, повысились когнитивные навыки на 226 процентов по сравнению с контрольной группой по результатам теста на память. Визуализация по итогам МРТ показала лучшую работу мозга на участке, отвечающем за принятие решений. Испытуемые также сообщили, что их сон стал более крепким.

О связи обоняния и работы мозга было известно давно. Так, например, потеря способности к обонянию может предсказать развитие почти 70 неврологических и психиатрических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, шизофрению и алкоголизм.