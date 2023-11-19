Доказана взаимосвязь между микробиомом кишечника и ревматоидным артритом

Команда специалистов из клиники Майо доказала связь между кишечным микробиомом и развитием ревматоидного артрита. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее сложно было определить, является ли кишечная микробиота причиной ревматоидного артрита, поскольку аутоиммунный ответ развивается до проявления клинических симптомов за период от года до десяти лет.

В ходе экспериментов в лабораторных пробирках (in vitro) авторы рассмотрели влияние кишечной бактерии Eggerthella lenta на аутоиммунный ответ до появления симптомов ревматоидного артрита. Оказалось, что в ответ на воздействие микроорганизма иммунная система вырабатывает аутоантитела, которые ошибочно атакуют ткани и клетки организма. Кроме того, бактерия приводит к снижению уровня аминокислот (аргинин, цитруллин и метаболиты триптофана), напоминающий показатели у пожилых людей, у которых такой уровень формируется из-за старения.

Кроме того, была выявлена корреляция между Eggerthella lenta и более высокими уровнями аутоантител у женщин с ревматоидным артритом.

Открытие можно использовать в качестве биомаркера для диагностики заболевания.

В будущем команда планирует продолжить свои исследования. В частности, специалисты хотят понять, как воздействие на Eggerthella lenta с помощью антибиотиков или специфических генов и метаболитов может влиять на аутоиммунитет при ревматоидном артрите. Они также изучат связь между бактериями и старением.

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