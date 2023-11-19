Обнаружены новые механизмы развития болезни Альцгеймера

Сотрудники Университете Любека нашли новые механизмы развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда проанализировала данные почти 1000 человек, что позволило объединить информацию по шести различным биомаркерам болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что при этом заболевании наблюдается сниженная экспрессия GRIN2D - глутаматного ионотропного рецептора в мозге. Вероятно, это приводит к нарушению функции синапсов, а следовательно, и к проблемам связи между нервными клетками. Кроме того, два самых важных механизма формирования нейродегенеративного заболевания связаны с воздействием на ген APOE (известный уже давно) или на TMEM106B и CHI3L1, которые играют роль в транспортировке клеточных компонентов и регуляции воспалительных реакций.

Анализ Х-хромосомы (которая определяет биологический пол), а также анализы всего генома позволили выявить ранее необъяснимую разницу в частоте болезни Альцгеймера между мужчинами и женщинами. Оказалось, что определенные гены приводят к заметным эффектам в отношении биомаркеров болезни Альцгеймера только у мужчин или только у женщин. Другими словами, некоторые гены повышают риск развития деменции у женщин, но снижают его у мужчин.

Также специалисты смогли определить новые методы, помогающие лучше понять причины болезни Альцгеймера. Наиболее перспективным оказался комбинированный анализ биомаркеров. Этот подход можно применять не только для исследовательских целей, но и для диагностики на ранних стадиях заболевания.

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