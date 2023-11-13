Ученые нашли причину роста детской смертности от рака

В последние десятилетия Бразилия стала главным производителем сои в мире, а также основным потребителем пестицидов. Несмотря на опасения по поводу потенциальных последствий для здоровья населения, о воздействии пестицидов на население в целом мало что известно.

Как сообщает Day.Az, исследование, проведенное Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне в сотрудничестве с Денверским университетом и Висконсинским университетом в Мэдисоне (США), доказало связь расширения угодий соевых бобов и увеличения использования пестицидов в бразильской Амазонии с ростом детской смертности от рака.

По словам ведущего автора опубликованного в журнале PNAS исследования Марина Скидмора, когда пестициды используются неправильно, это может иметь серьезные последствия для здоровья.

М.Скидмор отмечает, что задокументированы случаи отравления пестицидами сельскохозяйственных рабочих. Химические вещества были выявлены в образцах крови и мочи несельскохозяйственных рабочих в близлежащих населенных пунктах. Это указывает на то, что возделывание этой культуры было осуществлено потенциально опасным образом.

Исследователи изучили последствия воздействия пестицидов на здоровье населения, уделив особое внимание детям как наиболее уязвимой группе населения. В частности, они специально изучили смертность от острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), наиболее распространенного детского рака, передающегося через кровь. Исследователи проанализировали базу данных о состоянии здоровья в районах Амазонки и региона Серрадо. Выбор в основном пал на территории, классифицированные как "сельские".

Производство сои в районе Серрадо утроилось с 2000 по 2019 год, а в регионе Амазонки - в 20 раз, с 0,25 до 5 млн га. Бразильские фермеры, выращивающие сою, применяют пестициды в 2,3 раза больше, чем в США.

По оценкам, в период с 2008 по 2019 год от ОЛЛ, связанного с воздействием пестицидов, умерло в общей сложности 123 ребенка в возрасте до 10 лет, при том что общее число случаев смерти от ОЛЛ, зарегистрированных за тот же период, составило 226.