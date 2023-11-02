Новая опасность чрезмерного употребления антибиотиков

Частое употребление антибиотиков связано с повышенным риском развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у людей старше 40 лет, сообщает пресс-служба рецензируемого научного журнала The BMJ. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Gut, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали национальные медицинские данные за период с 2000 по 2018 год для граждан Дании в возрасте от 10 лет. Всего в исследование были включены более 6,1 млн человек. Из них 5,5 млн (91%) был назначен по крайней мере один курс антибиотиков в период с 2000 по 2018 год. За это время было диагностировано около 36 017 новых случаев язвенного колита и 16 881 новый случай болезни Крона.

Проанализировав все данные, исследователи установили, что использование антибиотиков было связано с более высоким риском развития ВЗК, независимо от возраста. Однако пожилой возраст был связан с самым высоким риском.

У лиц в возрасте 10-40 лет вероятность постановки ВЗК была на 28% выше; у 40-60-летних - на 48%, а у лиц старше 60 лет - на 47%. Риск был накопительным, и каждый последующий курс увеличивал риск на 11%, 15% и 14% в зависимости от возрастной группы. Самый высокий риск из всех наблюдался среди тех, кому назначали пять или более курсов антибиотиков.

Ученые отмечают, что это обзорное исследование, и они не могут установить причину. Вероятно, она в том, что антибиотики могут уничтожать микрофлору, которая защищает кишечник от различных факторов воздействия.