Найдено новое перспективное лекарство от рака

В Технологическом институте Вирджинии ученые нашли новое перспективное лекарство от рака. Результаты исследования размещены в журнале Cancer Discovery, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ученых, препарат под названием MRTX1719 воздействует на клетки рака с генетическими изменениями - отсутствием гена-супрессора опухоли CDKN2A и гена MTAP. Эти мутации могут способствовать неконтролируемому росту клеток, однако MRTX1719 использует эту слабость для ликвидации злокачественного новообразования.

Во время испытаний ученые смогли показать положительные результаты у пациентов с определенными типами рака, включая меланому, рак желчного пузыря, мезотелиому и рак легких.