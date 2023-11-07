Места на теле с самыми опасными родинками

Почти у каждого человека найдутся родинки или, как их называют в медицине, невусы. Это ограниченное скопление нормальных клеток меланоцитов. Однако в определенных условиях они могут представлять опасность. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматовенеролог, миколог "СМ-Косметология" Диана Тахтарова, передает Day.Az.

"Даже самая простая родинка при постоянной травматизации или воздействии солнца может со временем приобрести признаки злокачественности. Поэтому особенного наблюдения требуют родинки на лице, в области носа, на шее при ношении цепочек, под грудью при ношении бюстгальтеров, в подмышечной зоне, на волосистой части головы, а для мужчин - в зоне роста бороды", - комментирует доктор.

Диана Тахтарова уточняет, что причины появления родинок включают генетическую предрасположенность, воздействие УФ-лучей, изменение гормонального фона: "Опасность представляют невусы, которые имеют следующие признаки изменения: нечеткий контур, пятнистый или неравномерный окрас, неправильную форму. Следует помнить, что родинки могут существовать на участках, труднодоступных для самостоятельного осмотра. В таких случаях можно использовать зеркало или попросить близкого человека посмотреть. При обнаружении не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к специалисту".