Как снизить риск деменции в старости

Врач-невролог высшей категории "СМ-Клиника" Ольга Пенчук сообщила "Известиям", что для снижения рисков появления деменции уже в молодости следует соблюдать профилактические меры, передает Day.Az.

"При деменции страдает не только память, но и внимание, речь, способность к планированию, принятию решений, контролю. Эта патология является результатом органических поражений головного мозга", - рассказала врач.

Она отметила, что для минимизации рисков развития деменции следует правильно питаться, спать по семь-восемь часов в сутки, заниматься спортом не менее трех раз в неделю.

Кроме того, важно обеспечивать интересный досуг, заниматься творчеством. Также снизить вероятность развития болезни поможет постоянное развитие личности и поддержание доверительных отношений в семье, добавила Пенчук.