Выявлена связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (США) выявили связь между ожирением и болезнью Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В эксперименте на плодовой мошке дрозофиле авторы исследовали мозг насекомого. В предыдущем исследовании команда показала, что диета с высоким содержанием сахара приводит к резистентности к инсулину в периферических органах мошек. Теперь же внимание специалистов было сосредоточено на глиальных клетках, поскольку известно, что дисфункция микроглии вызывает дегенерацию нервной системы.

Оказалось, что рацион питания с высоким содержанием сахара привел к снижению уровня белка PI3k в глиальных клетках, что вызвано резистентностью к инсулину. Кроме того, в клетках-аналоге человеческой микроглии наблюдались низкие уровни белка Draper, демонстрирующего нарушение функции. Дальнейшие испытания показали, что искусственное снижение уровня PI3k приводило как к резистентности к инсулину, так и к низким уровням Draper в глиальных клетках дрозофил.

Самым важным открытием стало то, что после повреждения обонятельных нейронов аналоги микроглии не могли удалять клеточный мусор у подопытных, сидевших на диете с высоким содержанием сахара, потому что у них были низкие показатели Draper. Таким образом, потребление большого количества сахара вызывает резистентность к инсулину в глиальных клетках, нарушая их способность очищать клеточный мусор. Выводы исследования могут лечь в основу новых методов профилактики развития нейродегенеративных заболеваний.