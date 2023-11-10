Одобрена первая в мире вакцина против вируса чикунгунья

Ведомство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первую вакцину против вируса чикунгунья, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Этот вирус передается главным образом через укусы комаров.

Наибольшая опасность заражения существует в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии и Америки, где обитают комары-переносчики вируса. Однако заболевание начало распространяться и в новые географические регионы. За последние 15 лет было зарегистрировано не менее пяти миллионов случаев заражения этим вирусом.

"Сегодня FDA утвердило первую вакцину против чикунгуньи под названием Ixchiq", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В документе отмечается, что препарат был разработан компанией Valneva Austria GmbH и одобрен для вакцинации лиц старше 18 лет, находящихся в повышенном риске контакта с вирусом. Вакцина вводится в организм однократно в мышцу и содержит ослабленную версию вируса чикунгунья. Она может вызывать симптомы, напоминающие проявления лихорадки чикунгунья.

Специально выведенные комары, которых хотят использовать в качестве биологического оружия, смогут заражать людей вирусом желтой лихорадки, денге, лихорадки Западного Нила, вирусом чикунгунья и карельской лихорадки.