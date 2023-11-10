Стало известно, при каком заболевании орехи могут продлить жизнь

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий (WNLO) выяснили, что употребление орехов снижает риск летального исхода при диабете 2-го типа. Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы работы проанализировали данные участников Национального исследования здоровья и питания (1999-2014 гг). За время наблюдения за 35 632 пациентами было зарегистрировано 1174 летальных исхода. Употребление больше количества орехов было связано со снижением риска летального исхода от всех причин среди людей с диабетом 2 типа. При этом чем больше орехов съедал человек, тем ниже был риск. Ученые также сделали поправку на образ жизни, диету, продолжительность диабета и уровень гликированного гемоглобина.

Замена одной порцией орехов порции красного и обработанного мяса, очищенных зерен, яиц или молочных продуктов была связана со снижением риска летального исхода от всех причин на 18-22%. Эффект орехов может быть связан с уменьшением воспаления в организме. Его оценивали с помощью уровня С-реактивного белка в крови. Воспаление характерно для людей с диабетом 2 типа и является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.