Врач назвал способы пережить магнитную бурю

Люди, имеющие сосудистые проблемы, хорошо чувствуют магнитные бури, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она назвала о способах пережить магнитную бурю. По словам специалиста, самое главное - соблюдать назначения врача. "В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы", - подчеркнула она.

Специалист объяснила, что сосуды подвержены влиянию магнитных бурь, так как может происходить их неконтролируемое "сужение и расширение". Врач призвала следить за самочувствием, больше отдыхать. В этот период нужно нагружать себя меньше, иметь здоровое питание, гулять и разжижать кровь.