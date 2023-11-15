Cтало известно, как стресс влияет на здоровье

Сильный и продолжительный стресс может негативно сказаться на организме и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом "Вечерней Москве" сообщил психиатр Александр Федорович, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стресс - адреналин, включающий в себя сосудистые реакции, истощение нервной, эндокринной и иммунной систем. На каком-то этапе могут возникнуть болезни. В конечном счете - синдром иммунного дефицита", - предупредил врач.

По словам специалиста, если у человека есть предрасположенность к какому-либо заболеванию, то стресс повышает риск столкнуться именно с этой проблемой. Например, у пациентов может начаться гипертоническая болезнь, бронхиальная астма или развиться язва желудка.

Как отметил психиатр, человек может снизить влияние стресса на организм, если будет соблюдать режим дня, правильно питаться, а также проходить терапевтические техники.

"Но если человек находится в стрессе хронически, то это все спасет на время", - предупредил психиатр.