Короткий сон и работа в ночные смены увеличили риск гипертонии

Ученые из Института сердца и диабета имени Бейкера обнаружили, что короткая или чрезмерная продолжительность сна, а также дремота днем могут увеличить риск развития гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы были изучены данные более 350 тысяч человек. Затем полученная информация была скорректирована с учетом возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ) и факторов, нарушающих циркадный ритм. Специалисты пришли к выводу, что нарушения сна или работа в ночную смену связаны с повышенным артериальным давлением во всех возрастных группах как у мужчин, так и у женщин.

Участники, которые работали в ночную смену и спали менее пяти-шести часов в сутки, были наиболее подвержены риску. Также значимая корреляция была в группе смешанного графика работы. Слишком длительный сон тоже оказывал негативное воздействие на циркадные ритмы. Закономерно, что короткий сон и сменная работа вызывали самое разрушительное влияние на артериальное давление.