Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

Врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о повышенном риске развития рака кожи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

"Медицинская статистика сейчас говорит о том, что лысеющие люди наиболее часто подвержены онкологическим заболеваниям кожи и становятся нашими пациентами", - сказал врач.

Евстратов объяснил, что когда человек теряет волосяной покров, то лишается естественной защиты от солнечных лучей. Если он долго находится на солнце, то получает дозу ультрафиолета, который накапливается в клетках и приводит к возникновению различных мутаций. В результате, как отметил врач, появляются доброкачественные и злокачественные образования.