Врач рассказал о кожных заболеваниях при сахарном диабете

Когда происходит поражение органов эндокринной системы, могут появляться кожные стигмы - сигналы о каком-либо заболевании. Об этом главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Николай Потекаев рассказал в понедельник, 13 февраля, в эфире телеканала "Доктор", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам специалиста, липоидный некробиоз, или кольцевидная гранулема, проявляются при наличии сахарного диабета, пишет "Абзац".

"Они могут быть и самостоятельными, но могут появиться просто задолго до возникновения сахарного диабета, тем самым сигнализируя, что есть риски возникновения этого заболевания. Либо у действительно больных уже, у которых развился сахарный диабет, они появляются чуть позже", - рассказал специалист.

Потекаев добавил, что при сахарном диабете могут появиться и другие кожные заболевания, например, так называемая диабетическая стопа, когда за счет трофических нарушений возникает поражение мелких сосудов и появляются глубокие язвы.

"Могут быть и другие изменения на коже: покраснения различного рода, дефекты кожные на стопе. Собственно говоря, дальнейшие перспективы не очень хорошие, если не лечить заболевание основное. Вот в этом плане диабетическая стопа - комплексная проблема многих специалистов", - заключил Потекаев.

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