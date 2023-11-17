Стоматолог перечислил самые опасные продукты для зубов

Самыми вредными для зубов являются сладости, белые вина, а также газированные напитки. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-стоматолог-терапевт АО "Медицина" Роман Королев, передает Day.Az.

"На первом месте по опасности для зубов стоит сахар. Сладости наиболее часто приводят к повреждению зубной эмали и появлению кариеса. Кроме того, бактерии, находящиеся в ротовой полости, превращают сахар в кислоту, которая вызывает разрушение структуры зубов", - объяснил эксперт.

По его словам, именно стоматологи всегда рекомендуют сократить употребление шоколада, сладких газированных напитков и добавлять меньшее количество сахара в чай или кофе. Если же отказаться от этих продуктов невозможно, после приема пищи стоит прополоскать рот или воспользоваться зубной нитью. Регулярная чистка также поможет защитить зубы от вреда сахара.

"Если вы планируете пить красное вино, почистите зубы заранее, чтобы сахар не прилип к налету на эмали", - посоветовал стоматолог.

Он отметил, что вторым вредным продуктом для зубов является белое вино.

"Этот напиток может привести к появлению микротрещинок на зубах. Все дело в том, что вино содержит кислоты, которые повышают чувствительность зубной эмали к перепадам температур", - констатировал Роман Королев.

Опасны для зубов и все кислые продукты и напитки. Если употреблять их в больших количествах, рассказал врач, можно столкнуться с эрозией -истиранием зубных тканей.

"Могут повредить зубную эмаль, а вдобавок к этому окрасить зубы и язык газированные напитки. Все дело в пищевых красителях и кислотах - яблочной, лимонной, ортофосфорной и других", - сообщил стоматолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!