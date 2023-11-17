Названа неожиданная опасность лаврового листа

Популярная пряность способна укрепить иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, но при этом может нанести вред здоровью беременных. Об этом сообщил фитотерапевт Андрей Степенский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лавровому листу приписывают множество полезных свойств, пряность способна повысить иммунную защиту организма, избавить от болей ревматического характера и кожной сыпи. В некоторых случаях лавровый лист может нанести вред здоровью.

"Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки является противопоказанием для приема лаврового листа, потому что эта пряность может раздражать слизистые. При беременности лавровый лист в большом количестве употреблять нельзя", - предупредил специалист.

Фитотерапевт отметил, что для здорового человека употребление отваров лаврового листа не представляет опасности. Напиток рекомендуется пить при простудах или вирусных инфекциях, но перед его употреблением лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

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