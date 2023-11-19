Ученые нашли новую связь между потерей обоняния и коронавирусом

Итальянские ученые из Университета Триеста доказали, что потеря обоняния и вкуса из-за коронавируса обратима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в JAMA Otolaryngology.

В ходе исследования команда изучила данные 88 человек, перенесших легкую форму COVID-19 в марте и апреле 2020 года. На протяжении трех лет участникам ежегодно проводили психофизические обследования с использованием тест-системы (SNOT-22).

За время наблюдения у испытуемых уменьшилось нарушение обоняния или вкуса. Так, во время острой фазы дисфункция была на уровне 64,8 процента, и снизилась до 31,8, 20,5 и 15,9 процента через год, два и три соответственно. При этом вкусовые нарушения появляются реже и восстанавливаются быстрее, чем обоняние.

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