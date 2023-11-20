Смертельно опасные осложнения при гриппе

У вирусов гриппа есть смертельно опасные осложнения. Симптомы, при появлении которых необходимо вызвать скорую и, возможно, госпитализироваться: потеря сознания, кровь в мокроте, несбиваемая температура и другие. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач Тимур Пестерев, передает Day.Az.

"Одним из самых тяжелых осложнений, которое может проявляться при гриппе, является затруднение дыхания, особенно это касается детей, - сказал врач. - Если вам или ребенку становится трудно дышать, необходимо как можно быстрее вызвать скорую".

Поводом для вызова медиков, по словам эксперта, также являются боли в области грудной клетки, а также примеси крови в мокроте, эпизоды потери сознания.

"Если вы принимаете жаропонижающие, а температура не спадает, тоже необходимо вызвать скорую и госпитализироваться, это указывает на то, что что-то пошло не так", - добавил Пестерев.

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