Основные причины появления темных кругов под глазами назвала "Мосленте" руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, недосып - не единственный фактор, провоцирующий это, передает Day.Az.

"Причины, по которым появляются темные круги под глазами, могут быть самыми разными. Например, генетическая предрасположенность (тонкая кожа, близко расположенные вены). Тогда темные круги заметны у человека с детства. Другая причина - гиперпигментация. Она может появиться под воздействием ультрафиолета или с возрастом, особенно при нарушении обмена веществ", - сообщила специалист.

Кроме того, появление темных кругов под глазами может быть связано с анемией, вызывающей повышенную сонливость, отсутствие сил, подавленное настроение. Для подтверждения этого синдрома рекомендовано сдать клинический (общий) анализ крови, проверить уровень гемоглобина и эритроцитов.

Темные круги и отеки под глазами могут появляться, если у человека есть проблемы с почками. Риск нарушения функции почек возрастает у пациентов с повышенным давлением или сахарным диабетом. Врач может назначить сдать ряд анализов для оценки функции почек, например, комплекс "Нефрологический, биохимический", общий анализ мочи, а также направить пациента на УЗИ почек, продолжила специалист.

"Еще одна патология, вызывающая появление кругов под глазами - нарушение функции щитовидной железы. Если потемнение кожи под глазами сопровождается потливостью, возбудимостью, руки становятся горячими и влажными, то важно пойти на прием к эндокринологу. Подтвердить нарушение со стороны щитовидной железы помогут лабораторные исследования и УЗИ", - сказала Малиновская.

Эксперт добавила, что если темные круги долго не проходят и появляются совсем не под действием внешних факторов, то визит к врачу не стоит откладывать. Прогрессирование заболеваний, провоцирующих их появление, может привести к серьезным последствиям для здоровья.

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