Отоларинголог рассказал о последствиях переохлаждения

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил в беседе с Inforeactor, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что переохлаждение может воспалить ухо. В итоге есть риск попадания гноя в барабанную перепонку, что приведет к гнойному среднему отиту. Если ничего не предпринимать, то перепонка может разорваться.

"Если еще произойдет нагноение, а это уже острый гнойный средний отит <...> гной разорвет барабанную перепонку, или же доктор успеет <...> и выпустить гной", - отметил врач.

Может, по словам Зайцева, от переохлаждения пострадать и нос. Также есть вероятность заболевания горла: обострение фарингита или хронического тонзиллита.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!